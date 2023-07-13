مسؤول أميركي يجتمع مع السفير الصيني في البنتاغون لمناقشة الاتصالات العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن مسؤولا كبيرا بها اجتمع مع سفير الصين لدى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وبحثا التزام واشنطن بالحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصالات العسكرية.

وأضاف متحدث باسم البنتاغون في بيان، أن إيلي راتنر مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي والسفير شيه فنغ ناقشا العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية إضافة إلى مجموعة من قضايا الأمن الدولي والإقليمي.

وفي نهاية الشهر الماضي، دعا مسؤول بالسفارة الصينية الولايات المتحدة، إلى رفع العقوبات المفروضة على بكين من أجل إعادة فتح المحادثات العسكرية رفيعة المستوى بين البلدين.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بينغيو في إفادة صحفية، إن الجانب الأميركي يعرف سبب الصعوبات في علاقاته العسكرية مع الصين.. لقد فرضت بالفعل عقوبات أحادية الجانب على الصين.