أبو ردينة: الرئيس عباس يتابع مجريات الأمور في جنين يوميًا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس يولي جنين اهتماما شديدا لأنها قلعة الصمود والتحدي، مؤكداً أن الرئيس يتابع عن كثب ويوميا كل ما يجري في جنين ومخيمها.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القلعة أرسلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي، وإسرائيل والولايات المتحدة أن الشعب الفلسطيني لن يرضى أن يملى عليه أي قرار لا يرضى عنه.

وتابع: كانت جنين دائما في المقدمة، وهي السهم الذي تصدى للعدوان والذي قدم الشهداء والجرحى منذ 20 عاما وأكثر.

وأكد أبو ردينة: لن يمر أي شيء على الشعب الفلسطيني سواء مؤامرة هنا، أو هناك، وستبقى الراية الفلسطينية مرفوعة من جنين حتى تصل القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن هذا التواصل بين الشعب الفلسطيني وقيادته سيستمر على مدار الساعة، والرئيس عباس اليوم وسط شعبه، وسط مدينته، وسط مخيماته، وسط قلعة الصمود جنين الشهداء والأبطال، القلعة التي تصدت وأفشلت مخططات إسرائيل لسنوات طويلة.