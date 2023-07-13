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أردوغان يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا حال موافقة البلدين

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ياسر رشاد - القاهرة -  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا قد تلعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب إذا وافق البلدان على ذلك.

وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وأضاف أنه يتوقع أن تتخذ السويد خطوات ملموسة ضد الإرهاب بموجب الاتفاق المبرم بين البلدين وذلك مقابل تصديق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أردوغان في تصريحات أدلى بها بعد قمة الحلف في فيلنيوس أن السويد ستدعم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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