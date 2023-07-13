شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتأهيلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شددت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضرورة اكتشاف ورعاية الموهوبين وبما يؤدي إلى تقوية الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج والآليات المتفق عليها وفقا لرؤية مصر 2030.

وطالبت اللجنة فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ضرورة بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وبدنيا ونفسيًا واجتماعيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة قطعت شوطا فى البرامج والأنشطة وكذلك توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والمشروعات الإنشائية والبطولات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الدولية والمحلية بالإضافة لمشروعات مبادرة حياة كريمة، ولكن مطلوب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت اللجنة فى توصياتها بشأن خطة التنمية إلى ضرورة اعتماد وزارة الشباب والرياضة فى عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الإنسان المصري، حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداءالحكومي، وتنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية، وتنفيذ البطولات الدولية والإقليمية، على أن يكون هناك متابعة للعمل على أرض الواقع بشكل دورى لإبراز الإنجازات وفى نفس الوقت التغلب على العقبات إن وجدت.