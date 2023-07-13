عن الأزمة السودانية وسد النهضة.. السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة دول جوار السودان، التي تعقد يوم الخميس.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي بقصر الاتحادية.

وأضاف المتحدث أن السيسي وآبي أحمد تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.

يشار إلى أن القمة، التي تنعقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.