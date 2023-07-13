كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات، تحت إشراف الرئيس كيم جونغ أون، وفق روسيا اليوم.

وبحسب الوكالة فإن بيونغ يانغ أطلقت صاروخ "هواسونغ-18" بمحرك يعمل بالوقود الصلب، حيث أشارت إلى أن "كوريا الشمالية تزعم أنه قطع مسافة 1001 كيلومتر".

وفي أبريل الماضي، أعلنت بيونغ يانغ عن عملية الإطلاق الأولى لهذا الصاروخ تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ الذي تم اختباره من نوع "هواسونغ-18"، مضيفة أن الاختبار لم يكن له أي تأثير سلبي على سلامة الدول المجاورة.

وقالت الوكالة إن المرحلة الأولى التي تم فصلها عن الصاروخ، سقطت في البحر على بعد 10 كيلومترات أمام شبه جزيرة "هودو" في بلدة كوميا بإقليم هامكيونغ، فيما سقطت المرحلة الثانية في البحر على بعد 355 كيلومترا شرق بلدة أورانغ بإقليم هامكيونغ الشمالي.

وأفادت بأن تجربة الإطلاق أكدت أن جميع معايير نظام الأسلحة الاستراتيجية الجديدة تفي تماما بمتطلبات التصميم من حيث الدقة.

وأبدى الزعيم كيم رضاه عن نتائج الإطلاق، قائلا إن تطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعزز بشكل جذري فعالية الهجوم النووي المضاد ويحدث تغييرا في تطبيق استراتيجيته العسكرية الهجومية.