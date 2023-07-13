شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى باستكمال تنفيذ 11 مشروعات مستهدفا بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة استمرار العمل بمشروعات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 وذلك وفقا لما هو محدد له التوقيتات المعلنة وفقا للاعتمادات المالية اللازمة، وشددت على ضرورة ضخ تمويل إضافي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قدره مليار جنيه لضمان استمرار العمل بمشروعات الخطة.

وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من 45 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 18 مشروع لمياه الشرب، ومحطة تحلية، و 15 مشروعًا للصرف الصحي بالمدن والقرى ، و 11 مشروعًا لمحطات معالجة الصرف الصحي، واستكمال 19 مشروعًا لمحطة تحلية مياه البحر .

وأوصت اللجنة بتنفيذ واستكمال 81 مشروعًا لشبكات ومحطات مياه ،شرب بخلاف 11 مشروع للقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ واستكمال 136 مشروع محطات معالجة صرف صحي، منها 116 محطة معالجة ثنائية، و 20 محطة معالجة ثلاثية، وتنفيذ واستكمال 49 مشروعًا للصرف الصحي بالمدن، وتنفيذ واستكمال 127 مشروع صرف صحي بالقرى، تنفيذ واستكمال تسعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للتجمعات الحضرية بمدن مراكز مبادرة حياة كريمة، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.