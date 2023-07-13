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7 اختصاصات لمجلس الخدمة المدنية وفقاً للقانون.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد -  

حدد قانون الخدمة المدنية، 7 اختصاصات ومهام لمجلس الخدمة المدنية، حيث نص على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:

 

- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

 

- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـة للخدمة المدنية.

 

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

 

- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.

 

- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

 

- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.

 

- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة.

 

 

 

ووفقا للقانون، يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

 

1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

 

2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

 

3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

 

4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

5 - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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