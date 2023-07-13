السعودية تعلق على اعتماد مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت المملكة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن اعتماد مشروع القرار، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من عدد من الدول حول العالم، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

وأشارت المملكة السعودية إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.