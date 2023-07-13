اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس، اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وفق روسيا اليوم.

وقالت البعثة البريطانية في تغريدة على "تويتر"، إن "مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا عصر يوم الغد بعد أن أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات".

وأشارت البعثة البريطانية إلى أن هذه هي التجربة الرابعة لصاروخ باليستي عابر للقارات، التي تنفذها كوريا الشمالية هذا العام في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن الصاروخ سقط على بعد 270 كلم غربي اليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.