عاصفة قوية تضرب بريطانيا خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت هيئة الأرصاد البريطانية إنه تم وضع المملكة المتحدة في حالة تأهب بسبب العاصفة المتوقع أن تضرب البلاد خلال أيام حيث من المقرر أن تتعرض الجزر البريطانية لموجة من الأمطار مع انتهاء موجة الحر هذا الأسبوع، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أن غد الجمعة، سيشهد اجتياح رياح عاتية وبرق للمملكة المتحدة حيث تتساقط الأمطار خلال أكثر الشهور حرارة في البلاد، ومن المتوقع أن تبلع سرعة الرياح 36 ميلاً في الساعة، مما قد يتسبب في حدوث فوضى.

وقال جيم ديل من هيئة الأرصاد البريطانية "نحن معزولون، أنفسنا، وأيرلندا، والدول الاسكندنافية في كتلة خاصة بنا، كتلة شمال غرب يسيطر عليها ضغط منخفض وهذا الضغط المنخفض هو الذي سيمنع الحرارة الشديدة من الاقتراب من اتجاهنا ولكنها تمنحنا زخات غزيرة من المطر ورياح قوية."