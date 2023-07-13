شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى باستكمال المشروع القومى لإنتاج التقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحظى مشروع استكمال تحسين إنتاج التقاوى، باهتمام كبير من قبل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وشددت من خلال توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة تعزيز العمل فى هذا المشروع على وجه التحديد، وضرورة تعزيز الاستثمارات فى واحد من أبرز المحاور فى قطاع الزراعة إضافة إلى أهمية العمل طوال الوقت على تنمية القطاع بصورة مستمرة.

وفيما يلى نستعرض التوصيات التى أصدرتها اللجنة بشأن الاهتمام بمشروع استكمال تحسين إنتاج التقاوى.

تعزيز استثمارات المشروع بمبلغ 7.2 مليون جنيه ويهدف إلى:

إنشاء محطة غربلة بمحافظة سوهاج والمساهمة في تزويد المحطة وامدادها باحتياجاتها الموسمية من البذور والتقاوي المستخدمة.

توفير التقاوى عالية الإنتاجية المقاومة للأمراض والحشرات من كافة المحاصيل بما يتلاءم مع المساحات المنزرعة.

تحسين إنتاجية المحاصيل الغذائية والزراعية وزيادة معدلات الإنتاج السنوية من هذه المحاصيل.

تحسين الأوضاع الإنتاجية و المعيشية للمزارعين والإرتقاء بمستوى الإمداد من البذور.

المساهمة في تطوير وتنمية البنية التحتية لصناعة التقاوى والبذور بعناصرها ومكوناتها المنبعثة والمتشابكة.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لإنتاج التقاوى وخاصة بذور محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية هو مشروع هام للغاية وهناك نوعان من المحاصيل وهى الحقلية ومحاصيل الخضر وعلى رأس الاهتمام بالمحاصيل الحقلية هو محصول القمح والذى يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ومن ثم يأتي هذا المشروع يقلل من فاتورة الاستيراد ويساهم فى زيادة الإنتاجية.