انت الان تتابع خبر تقرير اسباني: شاكيرا تشارك في حفل تقديم ميسي مع إنتر ميامي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانضم ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي مع نهاية الموسم المنصرم.

وحسب ما ذكرته صحيفة uol البرازيلية، فإن هناك مطربة لاتينية ستحيي حفل تقديم ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي، بينما يرفض النادي الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الحفل.



وأكدت الصحيفة البرازيلية أن هذه المطربة هي شاكيرا الصديقة السابقة لجيرارد بيكيه زميل ميسي السابق ضمن صفوف برشلونة

ولن تكون شاكيرا في حفل تقديم ميسي بمفردها بل سيشهد الحفل تواجد مالوما، المقرر إقامته في السادس عشر من يوليو الجاري.

كما سيشهد الحفل، العديد من الفعاليات المميزة سواء داخل أو خارج الملعب، من أجل تقديم ميسي بشكل رسمي أمام الجماهير.

موعد مشاركة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

ومن المقرر أن يشارك ميسي للمرة الأولى رفقة فريقه الأمريكي في التي تجمعه مع نظيره كروز أزول في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في الحادي والعشرين من يوليو الجاري.

الجدير بالذكر أن عقد ميسي مع ناديه الأمريكي، يتضمن حصوله على راتب يصل ما بين 50 إلى 60 مليون يورو بشكل سنوي

