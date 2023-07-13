7 توصيات للجنة الزراعة بمجلس النواب لمتابعة توريد محصول بنجر السكر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الزراعة 7 توصيات بشأن متابعة توريد محصول البنجر، بداية من وضع سعر عادل فى ظل المنافسة مع المحاصيل الأخرى، إضافة لتحديد مناطق استلام محصول البنجر لكل مصنع لتوفير تكاليف النقل والنولون.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع