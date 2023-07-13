شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات للجنة الزراعة بمجلس النواب لمتابعة توريد محصول بنجر السكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الزراعة 7 توصيات بشأن متابعة توريد محصول البنجر، بداية من وضع سعر عادل فى ظل المنافسة مع المحاصيل الأخرى، إضافة لتحديد مناطق استلام محصول البنجر لكل مصنع لتوفير تكاليف النقل والنولون.
وفيما يلى نستعرض أبرز التوصيات الخاصة بمتابعة توريد محصول بنجر السكر:
1. وضع سعر عادل لمحصول البنجر في ظل المنافسة مع المحاصيل الأخرى.
2. تحرير عقد من ثلاث نسخ (الشركة – الزراع – وزارة الزراعة متمثلة في مجلس المحاصيل السكرية).
3. تحدد مواعيد الزراعة والحصاد وفرض غرامة على المخالف.
4. ووضع خريطة زراعية تحدد أماكن ومواعيد زراعة البنجر.
5. تحديد مناطق استلام محصول البنجر لكل مصنع لتوفير تكاليف النقل والنولون.
6. ضرورة تمثيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في لجنة التسعير في مجلس الوزراء لعلمها بالتكاليف والعوائد لكل المحاصيل.
7. إعطاء حافز تبكير لمزارعى العروة المبكرة.
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