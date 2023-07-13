شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: الشركة المتحدة لعبت دورا مجتمعيا رائدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت خلال فترة وجيزة أن تتصدر عالم شركات الإنتاج الفنى والإعلامى والدرامى والبرامجى والإخبارى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء والمختصين حول العالم .

وأضاف حسام النحاس فى تصريحات له، أن الشركة منذ إنشائها قامت بالعديد من الإنجازات والمبادرات الهامة أهمها تدشين قطاع أخبار المتحدة فى مصر وعدة فروع بالخارج، وكذا إطلاق العديد من القنوات الفضائية لعل أهمها قناة القاهرة الإخبارية التى استطاعت أن تحتل مرتبة وتصنيف متقدم، وأصبحت فى صدارة القنوات الإخبارية فى المنطقة، وكذا قنوات إكسترا لايف والوثائقية وغيرها .

ولفت الى اهتمام الشركة بعملية الإنتاج الفنى وصناعة الدراما، مضيفا :" قدمت خلال مواسم وسنوات محتوى درامى تنافسى ورفيع المستوى وذلك بشهادة ملايين المشاهدين فى مصر والمنطقة العربية كما أولت الشركة إهتماما خاصا بإكتشاف وتشجيع الشباب فى كافة المجالات خاصة الفنية والرياضية فقدمت برنامجى الدوم وكابيتانو مصر".

وذكر الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن الشركة لعبت دورا مجتمعيا رائدا من خلال العديد من المبادرات لرفع مستوى الوعى الجمعى ومنها مبادارت لمحاربة الإدمان ومبادرة أخلاقنا الجميلة لإستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى وغيرها من المبادرات الرائدة ؛ كما لم تغفل الشركة منذ تأسيسها الجانب الإنسانى ومسئوليتها الإجتماعية عبر تقديم العديد من المساعدات والتكفل بعلاج الكثير من الحالات المرضية لمختلف الطبقات والحالات الإنسانية بل ووضعتها فى مقدمة أولويتها ولعل آخرها حالة الفنان إيمان البحر درويش ؛ وبذلك تستعيد مصر ريادتها الإعلامية والفنية فى المنطقة العربية بأكملها وذلك عبر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .