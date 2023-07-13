انت الان تتابع خبر فنانون عراقيون يتعرضون لهجوم عبر مواقع التواصل.. ماذا فعلوا بأيديهم من اشارة (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الصورة المتداولة قديمة تعود لعام 2019 أثناء حضور الفنانين لعرض الفيلم المصري (122) في سينما العراق ببغداد للمخرج العراقي (ياسر الياسري)، والإشارة التي قاموا بها مقتبسة من الفيلم والتي تعني بلغة الاشارة (احبك)، حيث توجد داخل الفيلم شخصية من الصم والبكم تتحدث هذه اللغة والتي جسدت دورها الفنانة (امينة خليل)".

بالإضافة إلى أن البوستر الإعلاني للفيلم يحمل ذات الإشارة أي أنها ليست حركة مريبة كما تم الادعاء، وفقا للمجموعة.