انت الان تتابع خبر اجلاء العوائل وتخوف من تكرار حادثة عبارة الموصل.. ما قصة يخت تكريت؟ (صور) والان مع التفاصيل

في (21 اذار 2019) غَرِقت عبّارة سياحيّة في نهر دجلة بمدينة الموصل في محافظة نينوى، وكانت العبَّارة تنقل مجموعة من العائلات إلى جزيرة أم الربيعين في غابات الموصل، وأدى ذلك لغرق أكثر من 120 شخصاً (من النساء والأطفال والرجال).

بغداد - ياسين صفوان - تداول الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، نزل كالصاعقة على المتابعين، وسط قلق كبير من تكرار حادثة العبارة بمدينة الموصل في محافظة نينوى.

إدارة اليخت، أوضحت حقيقة وجود عطل دفعها لإجلاء العوائل.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أي عطل باليخت السياحي لا يوجد"، مبينة أن "بعض الصفحات الكاذبة تبالغ بالكلام".

وأضافت، أن "الامر تمثل بمجرد ازدياد سرعة الرياح وحفاظا على سلامة المواطنين، قررنا ركن اليخت جانبا ونقل المواطنين عن طريق زوارق الإنقاذ".