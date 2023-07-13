إقالة جنرال روسي اتهم كبار الضباط بالفشل في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أُقيل قائد عسكري روسي من منصبه بعد أن أبلغ القيادة العسكرية بالوضع المتدهور على الجبهة في أوكرانيا بما وصفها بـ"الحقيقة على الجبهة"، كما اتهم الجنرال الروسي إيفان بوبوف قيادة الجيش بأنها تطعن الجنود في ظهورهم في أحلك الظروف.

ونقلت وكالة "رويترز"، الخميس، رسالة صوتية منسوبة للجنرال إيفان بوبوف ذكر فيها أنه أبلغ قادته في الجيش الروسي بحقيقة الأوضاع على الجبهة في حرب أوكرانيا، لكن هؤلاء القادة لم تعجبهم تلك الحقيقة، وجاء ذلك بعد معلومات جديدة عن الجنرال سيرغي سوروفيكين، بعد غموض لف مصيره.

وأضاف أنه جرى عزله من موقعه في الجيش، وهو قيادة وحدة تحمل رقم 58 في القوات البرية ويبلغ قوامها 2500 جندي.

وتقاتل هذه الوحدة في جنوبي أوكرانيا.

ولم تدل وزارة الدفاع الروسية بتعليق حتى الآن، ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الرسالة الصوتية، والنائب جوروليوف هو قائد سابق بالجيش يظهر بانتظام على التلفزيون الرسمي.

وقال بوبوف "كان هناك موقف صعب مع القادة الكبار، وكان يتعين علي فيه إما أن ألتزم الصمت وأصبح جبانا أو أصف الأمر كما هو".

وأضاف "لم يكن من حقي الكذب باسمكم، باسم رفاقي في السلاح الذين سقطوا، لذا فقد كشفت كل المشاكل الموجودة".

واتهم بوبوف قيادة الجيش بأنها تطعن الجنود في ظهورهم في أحلك الظروف.

وشكا من قلة الإمكانيات المتوفرة لدى جنوده، بما في ذلك الصواريخ المضادة وقطع المدفعية، مشيرا إلى أن هؤلاء يقتلون بأعداد كبيرة بنيران أوكرانيا.

وذكر أن هناك مشكلات أخرى لا يستطيع الحديث عنها.

اختفاء جنرال روسي مع تمرد فاجنر

وكانت تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق بأن جنرالا روسيا تولى قيادة العمليات في حرب أوكرانيا في مرحلة من المراحل اختفى مع تمرد مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، الشهر الماضي، تفيد بأنه في راحة حاليا.

وقال مسؤول روسي إن الجنرال سيرغي سوروفيكين يستريح حاليا، و"لم يعد متوفرا".

ولم يشاهد هذا الجنرال علنا منذ التمرد القصير الذي نفذته مجموعة "فاجنر".

وتوارى سوروفيكين عن الأنظار، بعدما ظهر في مقطع فيديو يناشد فيه رئيس المجموعة، يفغيني بريغوجين، إنهاء التمرد.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حينها التعليق على مصير سوروفيكين.

وطرحت وسائل إعلام روسية سؤالا على أندريه كارتابولوف، وهو جنرال متقاعد ويقود لجنة الشؤون الدفاعية في الغرفة السفلى من البرلمان الروسي "الدوما" عن الجنرال المتواري عن الأنظار.

وكان السؤال: "هل تتواصل مع الجنرال سوروفيكين؟"، فكانت إجابته: "لا. إنه يستريح وغير متوفر الآن".

وتحدثت تقارير عن علاقة وثيقة تجمع سوروفيكين مع بريغوجين.

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