انت الان تتابع خبر مبتكر لعبة "مكعب روبيك الشهير" يحتفل بعيد ميلاده الـ 79 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لقد غزت هذه اللعبة العالم كله، لعب الكبار والصغار بمكعب روبيك ولقد وصل الأمر إلى درجة أنهم كانوا يتحدثون بجدية عن "هوس الروبيك" أو "الروبيكومانيا".

وبعد أن غزا المكعب العالم كله، ظهر له العديد من اللعب المشابهة، مع تغيرات في الشكل لكن لم توصل شعبيتها إلى ذروة شعبية المكعب، على الرغم من أنها كانت معروفة أيضا ويعود السبب في ذلك إلى أنها كانت أبسط ولم تكن مثالية، يبقى المكعب النظام الأكثر استقرارا ويتكون من 3 X 3 قطاعات، مع أن الرقم 3 يعبر عن نظام غير مستقر مع أنه ثابت. أي أن هناك حاجة للتفكير.



يرأس المهندس أرني روبيك حاليا استوديو يحمل أسمه لابتكار وتطوير العاب الفيديو، دون ان يتخلى عن مهنته كمهندس معماري، والتي بفضلها ابتكر المكعب المعجزة الذي منح لقب "لعبة القرن العشرين".