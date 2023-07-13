الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا بدونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - فرض الجيش الروسي سيطرته الكاملة على قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الواقعة على خط المواجهة شرق أوكرانيا، حسب ما أعلن علاء الدينوف مساعد رئيس جمهورية الشيشان قائد القوات الخاصة الشيشانية "أحمد".



وقال علاء الدينوف ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس ـ إن "الجيش الروسي سيطر بشكل كامل على خط الجبهة من قرية كليشيفكا إلى المركز السكني كورديوموفكا"، وذلك مع مواصلة كييف في ضخ قواتها بالمنطقة التي قد تتلاشى في نهاية المطاف أمام النجاحات التي تحققها قواتنا على خط المواجهة " .

ومن جانبه، أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في وقت سابق، عن إعادة انتشار مفرزة "أحمد" على اتجاه أرتيوموفسك.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن القتال مستمر في شمال غرب كليشيفكا حيث تحاول التشكيلات المسلحة الأوكرانية احتلال المرتفعات القريبة من القرية، وتطلق نيران المدفعية لتوفير الدعم الناري لقواتها .

وكانت تقارير إخبارية أوكرانية قد نشرت مع بداية شهر يوليو الجاري معلومات مضللة عن سيطرة قوات كييف على قرية "كليشيفكا"، لكن بوشيلين نفى ذلك الأمر.

فاجنر تسلم الجيش الروسي معدات عسكرية

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الروسي، أمس الأربعاء، أنه تسلّم من مجموعة فاجنر أكثر من ألفي قطعة من المعدات العسكرية تشمل دبابات، عقب تمرد هذه القوات الخاصة الذي لم يستمر طويلا الشهر الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان "تسلّمنا أكثر من ألفي قطعة من العتاد والأسلحة"، مضيفة أن الجيش الروسي تلقى أيضا حوالي 2500 طن من الذخيرة، وحوالي 20 ألف قطعة سلاح خفيف.

وأضاف البيان "بما في ذلك المئات من الأسلحة الثقيلة: دبابات "تي-90" و"تي-80" و"تي-72 بي3" وراجمات صواريخ "غراد" و"أورغان"، وأنظمة "بانتسير"، ومدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" عيار 122 مم، و"أكاسيا" 152 مم، و"غايتسنت" 152 مم، و"توليب" 240 مم، ومدافع هاوتزر ومدافع مضادة للدبابات وأنظمة هاون وشاحنات مدرعة متعددة الأغراض وناقلات جند مدرعة وسيارات وأسلحة خفيفة".

كما أشار البيان إلى أن العشرات من المعدات العسكرية لدى "فاجنر"، والتي تم تسليمها إلى الجيش الروسي، لم تستخدم قط في ظروف القتال "من بين المعدات المستلمة عشرات القطع لم تستخدم قط في ظروف القتال".

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