الهند تُعلن وفاة أكثر من 100 شخص جراء الفيضانات العارمة

ياسر رشاد - القاهرة - لقى أكثر من 100 شخص حتفهم إزاء الأمطار الموسمية التي ضربت شمال الهند وتسببت في انزلاقات أرضية وسيول خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات، اليوم الخميس، لإغلاق المدارس والجامعات أبوابها في مناطق شمال البلاد



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن بيان صادر عن حكومة ولاية "هيماشال براديش" إن 88 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في الولاية الجبلية الأكثر تضررا من الفيضانات، حيث جرفت المياه الغزيرة السيارات والحافلات والجسور والمنازل.

من جانبه ، قال المتحدث باسم حكومة ولاية "أوتار براديش" شيشير سينج إن 12 شخصا لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار في الولاية.

وأضاف سينج أن تسعة من بين الضحايا تعرضوا للغرق بينما توفي اثنان بعد أن إصابتهما بصاعقة برق ولقي آخر مصرعه بسبب لدغة أفعى.

بدورهم ، قال مسئولون إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه في العاصمة الهندية (نيودلهي) بينما لقي أربعة أشخاص آخرين مصرعهم في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم "كشمير".

وشاركت طائرات هليكوبتر في إنقاذ ما يقرب من 300 شخص - معظمهم من السياح - بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقة "تشاندرتال" بولاية "هيماشال براديش" منذ يوم السبت الماضي.

وقال مركز عمليات الطوارئ إنه قرابة 170 منزلا قد انهار بسبب الفيضانات بينما تضرر 600 آخرين بشكل جزئي بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بولاية "هيماشال براديش".

وتوقعت وكالة الأرصاد الهندية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأجزاء الشمالية من البلاد خلال الأيام المقبلة.

وعطلت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية في أوتاراخاند، وهي ولاية تلال سياحية في جبال الهيمالايا، ما أدى إلى تحذيرات للسكان بعدم الخروج من منازلهم إلا إذا لزم الأمر.

واستخدمت السلطات مروحيات لإنقاذ الناس بينما جرفت الجسور والمنازل في هيماشال براديش المجاورة.

هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الشمال

وتوقعت وكالة الأرصاد الهندية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الشمال في الأيام المقبلة.

وقالت إن الأمطار الموسمية في جميع أنحاء البلاد تسببت بالفعل في هطول الأمطار بنسبة تزيد 2 بالمائة عن المعتاد.

تشهد الهند بانتظام فيضانات شديدة خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد بين يونيو وسبتمبر ويتسبب في معظم الأمطار السنوية في جنوب آسيا.

الأمطار مهمة بالنسبة للمحاصيل التي تزرع خلال الموسم ولكنها تسبب أضرارًا جسيمة في كثير من الأحيان.

يقول العلماء إن الرياح الموسمية أصبحت أكثر تقلبًا بسبب تغير المناخ والاحترار العالمي، ما أدى إلى الانزلاقات الأرضية المتكررة والفيضانات المفاجئة في شمال الهيمالايا بالهند.



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