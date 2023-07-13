الجامعة العربية تطلق 7 مبادرات علي طاولة قمة دول الجوار لعلاج أزمة السودان

ياسر رشاد - القاهرة - استعرض السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رؤية شملت حلول ومحددات سياسية للموقف العربي والتي قد يمكن أن تساعد في آليات الحل الإقليمي لعلاج أزمة السودان، وتدارك الأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل الإفريقي وذلك خلال كلمته اليوم الخميس باجتماع دول جوار السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول تطورات الوضع في السودان .

ترصدها بوابة الخليج 365 الالكترونية كالتالي:

أولاً : الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها.

ثانياً : معارضة التدخل فى الشأن الداخلي السوداني، والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.

ثالثاً : دعم مسار جدة الساعي إلى تحقيق شروط وقف إطلاق نار شامل ومستدام وفوري يسمح باستئناف العملية الانتقالية.

رابعاً : التأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، وبالتالي فمن المهم أن تكون في قلب عملية التنسيق والتعاون الجارية لإنهائها، وأن يكون هناك تفكير في الاستمرار في انعقاد قمم أخري مشابهة إذا اقتضت التطورات ذلك واستقطاب الدعم الدولي اللازم لها.

خامسا : دعم مسار سياسي سوداني شامل لكل الأطياف السودانية، يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية، ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة القضايا الأساسية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح قطاع الأمن.

سادساً : الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى للمساهمة في جهود علاج الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والتأكيد على أهمية مشاركة الدولة السودانية في المبادرات التي يجري إطلاقها جنباً إلى جنب مع آلية دول جوار السودان، تفادياً لأية مقاربات مجتزأة.

سابعاً : تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للوضع السودان، وتكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية للحيلولة دون تدهور الأمن الغذائي في السودان وآثاره السلبية على عدد من دول جواره .

وذكر أبو الغيط بأن الجامعة العربية قد أطلقت مبادرة عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني، ويجرى حالياً بحث خطوات تنفيذها مع الجانب السوداني وكافة الجهات المعنية والمنظمات الشريكة.

وجدد أبو الغيط ، التزام جامعة الدول العربية بالاستمرار في بذل كافة الجهود التي من شأنها تعزيز الجهود العربية وأيضاً الأفريقية لحل الأزمة حقناً لدماء السودانيين وانقاذاً لمستقبل السودان.