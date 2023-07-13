روسيا.. حملة اعتقالات كبيرة في صفوف ضباط الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت خدمة الأمن الداخلي في روسيا العديد من كبار الضباط العسكريين، بما في ذلك الجنرال سيرجي سوروفكين قائد قوات الفضاء، بعد ساعات من بدء زعيم القوات شبه العسكرية الروسية فاجنر، يفغيني بريغوجين، مسيرته القصيرة إلى موسكو.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن سوروفكين، المعروف باسم الجنرال هرمجدون بسبب حملات القصف التي شنها في سوريا، محتجز في عاصمة روسيا، ويتم استجوابه ولم يتم اتهامه بارتكاب جريمة.

وقالت المصادر إن سوروفكين كان على علم بخطط التمرد لكن الجنرال لم يكن متورطًا في التمرد، وبحسب التقرير يواصل الكرملين جهوده لاستبعاد الضباط المشتبه في عدم ولائهم وهذه الجهود هي أوسع مما هو معروف علنًا وفقًا للأشخاص، الذين قالوا إن ما لا يقل عن 13 من كبار الضباط احتُجزوا للاستجواب وأُطلق سراح بعضهم لاحقًا كما أن هناك 15 ضابطا أوقفوا عن العمل أو طُردوا.

وقال أحد المصادر إن الاعتقالات تحدث من أجل تنظيف صفوف أولئك الذين لا يمكن الوثوق بهم بعد الآن".

وبحسب المصادر فقد تم اعتقال نائب سوروفكين، العقيد أندريه يودين، ونائب رئيس المخابرات العسكرية الجنرال فلاديمير أليكسييف، ولكن تم إطلاق سراحهما لاحقًا، وقال أحد الضباط إنه تم إيقافهما عن العمل وتقييد تحركاتهما وهما تحت المراقبة.

ومن بين الشخصيات الأخرى التي تم اعتقالها العقيد السابق الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، الذي شغل سابقًا منصب نائب وزير دفاع روسيا، والذي انضم إلى الشركة العسكرية الخاصة لمجموعة فاجنر التابعة لبريغوجين في أواخر أبريل.

وشوهد سورفوكين آخر مرة في مقطع فيديو تم نشره في 23 يونيو حيث بدا حزينًا ويمسك بسلاح بيده اليمنى بينما كان يتوسل إلى بروغوجين ومقاتليه لإلغاء التمرد المسلح.

تمرد فاجنر

ومنذ تمرد أواخر يونيو، شرع الكرملين في تفكيك فاجنر، وهي قوة قتالية مهمة للروس في أوكرانيا، والمسؤولة عن الاستيلاء الأخير على مدينة باخموت الأوكرانية، وأداة لإثبات القوة الروسية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكان بريغوجين الذي من المفترض أنه يتوجه إلى بيلاروسيا في إطار صفقة أبرمت عقب التمرد الفاشل، قد توجه في كلمة صوتية مسجلة مساء الاثنين، من 41 ثانية نشرها في تليغرام، شكر فيها أنصاره على دعمه وفقا لموقع "بوليتيكو".

كما شدد على أن حركته لم تكن بقصد تغيير الحكم في روسيا، زاعماًَ أنها كانت بغرض ما سمّاها "محاربة الخونة".

وتحول بريغوجين البالغ من العمر 62 عامًا، من بطل شعبي إلى العدو الأول في روسيا بعد أن قاد تمردا مسلحا استمر 36 ساعة الشهر الماضي، استولى فيه على مدينة روستوف جنوب البلاد، وأرسل رجاله إلى مسافة 200 كيلومتر من العاصمة موسكو.

ثم اختفى الرجل بعد أن دان الرئيس فلاديمير بوتين تمرده، ووصفه بأنه "طعنة في الظهر".

بعدها فاز بإرجاء قضائي في صفقة توسط فيها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتي بموجبها استقبله فيها ببلاده مع عناصره.

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