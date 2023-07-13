أبو الغيط: نعارض أي تدخل خارجي في السودان لصون سيادتها واستقلالها

ياسر رشاد - القاهرة - يعارض أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وجود أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني، مؤكدًا على التضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، إلى جانب دعم مسار جدة الساعي إلى تحقيق شروط وقف إطلاق نار شامل ومستدام وفوري يسمح باستئناف العملية الانتقالية، لافتا إلي أهمية اجتماع دول جوار السودان والذي يعد الأول من نوعه، لبحث سبل إنهاء الأزمة الحالية وتداعياتها السلبية وغير مسبوقة على مستقبل السودان وأمن واستقرار جواره.

وأكد أبو الغيط ،خلال كلمته التي ألقاها أمس في اجتماع دول جوار السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول تطورات الوضع في السودان، حرص مجلس الجامعة منذ اندلاع الأزمة ببحث سبل استعادة السلم والاستقرار في السودان، كإحدى أهم أولويات الجامعة العربية.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المحددات العربية تتضمن التأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، لذا فمن المهم أن تكون في قلب عملية التنسيق، والتعاون الجارية لإنهائها، وأن يكون هناك تفكير في الاستمرار في انعقاد قمم أخرى مشابهة، إذا اقتضت التطورات ذلك واستقطاب الدعم الدولي اللازم لها، ودعم مسار سياسي سوداني شامل لكل الأطياف السودانية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية، ولتشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة القضايا الأساسية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح قطاع الأمن،

وأوضح ان الجامعة العربية تحرص على التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأيضا المنظمات الإنسانية ذات الصلة، للتأكيد على أهمية مشاركة الدولة السودانية في المبادرات التي يجري إطلاقها، جنباً إلى جنب مع آلية دول جوار السودان، تفادياً لأية مقاربات مجتزاه ، وذلك لما يمثله الوضع من تحد كبير للسلم والأمن في هذا البلد العربي الأفريقي الهام،

وأوضح ابو الغيط أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، مع معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني، لافتا إلي التزام جامعة الدول العربية بالاستمرار في بذل كل الجهود التي من شأنها تعزيز الجهود العربية وأيضا الأفريقية لحل الأزمة حقناً لدماء السودانيين وانقاذاً لمستقبل السودان.