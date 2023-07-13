جامعة المجمعة تدشن البرنامج الصيفي الجامعي لطلابها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جامعة المجمعة تدشين البرنامج الصيفي الجامعي لطلابها، والذي يضم 8 برامج متنوعة تفيد الطلاب خلال الفترة الصيفية وتمنحهم المعرفة بجانب المتعة والترفيه.

وأوضحت جامعة المجمعة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح العبودي دشن البرنامج الصيفي الجامعي لطلبة الجامعة، الذي أطلقته عمادة شؤون الطلاب مطلع هذا الأسبوع.

وأشارت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص عمادة شؤون الطلاب على التواصل الدائم مع طلبة الجامعة ، وإثرائهم بالمعارف والخبرات التي تساهم في صقل مواهبهم وتنمي مداركهم لكل ما هو مفيد ونافع لهم.

ولفتت الجامعة إلى أن البرنامج سيستمر ثلاثة أسابيع من شهر محرم ببرامج وفعاليات حضورية، وعن بعد عبر منصة البلاك بورد ، مؤكدة حرص العمادة في تنوع برامجها لتكون برامج تضفي للطلبة المعرفة والمتعة، كما تحرص على أن تكون ذات إضافة معرفية وتنمية للمواهب والمدارك العقلية.

جامعة المجمعة..أنشطة البرنامج الصيفي

ويشتمل البرنامج الصيفي على 8 برامج هي:

(مؤهل) وهو مخيم صيفي لتأهيل طلبة الجامعة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. مسابقة العمادة الصيفية. بطولة فيفا الصيفية (بطولة بلايستيشن). برنامج عصامي بالتعاون مع جمعية نماء ويهدف لتدريب الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل. برنامج (اخسر وزنك) وهو مبادرة تقام في الصالة الرياضية تعنى في الصحة العامة . برنامج غذاء العقل بالتعاون مع نادي القراءة. بطولة السباحة. زيارات اليوم الواحد للجهات الحكومية أو القطاع الخاص .

ومن جانبه قال عميد شؤون الطلاب الدكتور صالح الرشيدي أن هذا البرنامج يقوم على تنظيمه وكالة العمادة للأنشطة الطلابية ، وبمساهمة رؤساء أقسام الأنشطة الثقافية والاجتماعية والأنشطة الرياضية والكشفية والعلاقات العامة ، موجهًا شكره لهم لجهودهم لتنظيمهم وعملهم ، كما رفع شكره وتقدير لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله المزعل على دعمه الدائم للعمادة ، ولوكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح العبودي على متابعته وتوجيهاته .