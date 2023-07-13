شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعقد جلسة حلف اليمين لأعضائها الجدد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، السبت القادم الموافق 22 يوليو، بمقر النادى النهرى للمحامين بالمعادي.

تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من النقابات الفرعية :"جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان".