انت الان تتابع خبر الروبل الروسي يسجل ارتفاعاً جديداً في موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 15:25 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.1 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 89.77 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 57 كوبيكا إلى 100.36 روبل، كذلك انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 18 كوبيكا إلى 100.36 روبل.



وترافق ارتفاع العملة الروسية مع صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، حيث صعد الخام العالمي مزيج "برنت" فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عام.