الهلال أكبر المستفيدين.. "فيفا" يمنح أندية السعودية 6 ملايين دولار

ونالت أندية المملكة 6 ملايين و586 ألفًا و686 دولار، حيث يوزع هذا المبلغ على 13 ناديًا سعوديًا، كُل بحسب عدد لاعبيه الذين ضمتهم قائمة المنتخب السعودي التي شاركت في كأس العالم.

وتصدر نادي الهلال هذه الأندية بحصوله على 2 مليون و135 ألف دولار، حيث كان صاحب العدد الأكبر من اللاعبين الذين شاركوا في مونديال قطر، يليه النصر بحصوله على مليون و600 ألف دولار.



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، أنه سيدفع 209 ملايين للأندية التي شارك لاعبوها في نهائيات مونديال قطر العام الماضي.

ويستفد 440 ناديًا يمثلون 51 دولة مختلفة شارك لاعبوها في البطولة التي أقيمت في تشرين ثان وكانون أول، والتي فازت بها الأرجنتين على حساب فرنسا في النهائي.

ويدفع "الفيفا" مبلغًا يوميًا قدره 10 آلاف دولار لكل لاعب من لاعبي كأس العالم البالغ عددهم 837 لاعبا، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبها أي منهم خلال البطولة.

