شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": قمة جوار السودان "بارقة أمل" وكلمة مصر جسدت مطالب الشعب السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، قمة دول "جوار السودان" في القاهرة تمثل "بارقة أمل" نحو إنهاء الصراع السوداني وتداعياته السلبية علي الدولة الوطنية السودانية ودول القارة الافريقية، من خلال توحيد الرؤي والجهود الاقليمية .

وأضاف " شلبي"، في بيان أصدره، اليوم الخميس، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جسدت مطالب الشعب السوداني والرؤية العربية والافريقية التي تستهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين واحترام مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن القمة سلطت الضوء مرة أخري علي خطورة تدهور الاوضاع الامنية في الداخل السوداني، واكدت حرص مصر على اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب ، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل .

يذكر أن قمة دول جوار السودان، أنطلقت ، صباح اليوم، بالقاهرة في محاولة للتوسط والمساعي الدولية الرامية لمنع تفاقم الأزمة السودانية، وتدهور الأوضاع الإنسانية.