شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تلتقى أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا مفتوحا مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وذلك بمقر التنسيقيةبحضور ممثلين عن مختلف المحافظات، وبحضور اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم، وأحمدموسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وشارك جميع الطلاب بمقترحاتهم ورؤيتهم فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاتحادات الطلابية بصفة خاصة والطلاب على مستوىالجمهورية بصفة عامة، وأهم التوصيات لتطوير الأداء في مختلف المجالات مثل الرياضية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية، وذلكاستعدادا للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بلجنة الشباب بالمحور الاجتماعي.

يأتي ذلك حرصا من التنسيقية على فتح مساحات مشتركة مع مختلف الفئات العمرية والتي لها دور مؤثر بالمجتمع المصري.

وأشادت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي، مقرر لجنةالشباب بالحوار الوطني، بما يتمتع به ممثلي اتحاد طلاب مدارس مصر من أفكار ومقترحات، وأعربوا عن حرصهم الشديد على مساعدةالطلاب في توصيل أفكارهم لصناع القرار.

وشارك أيضا كلا من النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النوابعن التنسيقية، بكلمات ترحيبية بالحضور وتحفيزهم لبذل مزيد من الجهود لأن الاتحادات الطلابية هي منبع الكوادر والقيادات الشبابية.

شارك في اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرةالعادلى، والنائبة أميرة صابر، والنائب أحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب، وكلا من؛ أسامة عبد الرازق وأحمد حسام وصفاء حسنيوإسلام حمدي، أعضاء التنسيقية.