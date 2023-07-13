شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قمة دول جوار السودان بمثابة دعم كبير لإنهاء الأزمة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن قمة دول جوار السودان بمثابة دعم كبير لإنهاء الأزمة السودانية وتداعياتها السلبية على الدول المجاورة للسودان فى ضوء العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر ودولة السودان الشقيقة، مؤكدا أن القمة تأتي فى توقيت مهم للغاية.

وأشار هندى، إلى أن القمة تعكس حرص القيادة السياسية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، متابعا:" تجنبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية لحل الأزمة تتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، وذلك من خلال ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين واحترام مصر لإرادة الشعب السودانى.