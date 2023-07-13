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بسبب الديون.. "الفيفا" يحرم "النصر السعودي" من التعاقد مع أي لاعب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461535-638248573089061894.png

2023-07-13 | 17:00

بسبب الديون.. "الفيفا" يحرم "النصر السعودي" من التعاقد مع أي لاعب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، حرمان نادي النصر السعودي الذي يلعب معه النجم البرتغالي ، مؤقتا من التعاقد مع أي لاعب إلى أن يسدد ديونه.
وقال متحدث باسم "الفيفا"، إن النادي السعودي "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون غير المسددة"، مؤكدا المعلومات الواردة في صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

ولم يحدد الاتحاد الدولي حجم هذه الديون وأصلها، أو ما إذا كانت ستتوقف صفقة انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي، الذي وقع في بداية يوليو مع النصر.


واكتفى المتحدث بالقول "سيرفع الحظر المذكور بمجرد تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وكانت لجنة أوضاع اللاعبين في "الفيفا"، أمرت في أكتوبر 2021، نادي النصر بدفع 460 ألف يورو لنادي ليستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى الفوائد، في نزاع على انتقال النيجيري أحمد موسى، والذي انتهى بإجمالي 18 مليون يورو.

وبحسب ذلك القرار، قد يُحرم النصر من التعاقدات لمدة تصل إلى ثلاثة مواسم في حال عدم الدفع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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