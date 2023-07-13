شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: قمة دول الجوار بالسودان مهمة لإنهاء الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، إن توقيت قمة دول الجوار بالقاهرة في غاية الأهمية، لاسيما وأن الفترة السابقة شهدنا الكثير من المبادرات لإنهاء الصراع في السودان، وتحقيق السلم والأمن في السودان الشقيق ولم تنجح.

وأضافت منى عمر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية دينا عصمت، أن مصر تتدخل لإنهاء الصراع في السودان برؤيتها التكاملية، وما قامت به في قمة الجوار بمثابة مبادرة لاحتواء كل المبادرات السابقة، متابعة: "مصر ليس لديها توجه تنافسي لأي من دول الجوار، ولكن تسعى لاحتواء كل الأفكار المطروحة في المبادرات لخدمة السودان".

وتابعت السفيرة منى عمر: "كل مبادرة تأتي من مصر تكون مهمة للغاية، لأن الدولة المصرية ذات الوزن الخاص بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية، وكان من ضمن مشاكل المبادرات السابقة افتقادها للقيادة"، مؤكدة أن مصر دعت لحوار وطني شامل في السودان دون أي تدخلات أجنبية أو خارجية.

وأشارت إلى أن كل الزعماء المشاركين في قمة دول الجوار، إن لم يكن لديهم إرادة سياسية لإنهاء النزاع، ما كان لهم أن يأتوا إلى مصر ويشاركوا في القمة التي تستهدف إنهاء الصراع في السودان والوصول إلى حل بين الأطراف المتنازعة.