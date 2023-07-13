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بالفيديو.. مؤسسة سعودية تكرم الحج العراقية في مكة المكرمة

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بغداد - ياسين صفوان - كرمت مؤسسة سعودية، اليوم الخميس، بعثة الحج العراقية في مكة المكرمة.

واقامت موسسة مطوفي الدولة العربية في المملكة العربية تكريما للبعثات الدول الإسلامية في مكة المكرمة وكرمت البعثة العراقية على حصولها المركز الاول الجائزة الكبرى (لبيتم) من بين الدول الإسلامية والعربية كاعلى المستويات من حيث المعايير والجودة والخدمات التي كنت من نصيب جمهورية العراق.

 

وكانت بعثة الحج العراقية حصلت، قبل أيام، على المركز الاول بجائزة "لبيتم" لأفضل بعثة حج تمثل بلدها في المملكة العربية السعودية لهذا الموسم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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