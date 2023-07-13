القادسية السعودي يضم نجم "السيدة العجوز" السابق

ويتمتع دياني بسيرة ذاتية قوية، وقدرات احترافية كبيرة، حيث لعب لعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها يوفنتوس الإيطالي، وجلطة سراي التركي.

علاوة على ووست بروميتش الإنجليزي، وليرس وكلوب بروج في بلجيكا، وأويست المجري، وأجاكسيو الفرنسي.



وتألق دياني بشكل لافت مع فاتح قرا جمرك التركي، إذ شارك في 33 مباراة مع الفريق الموسم الماضي أحرز خلالها 22 هدفا محتلا المركز الثالث في لائحة الهدافين بالدوري خلف الإكوادوري إينير فالنسيا (29 هدفا).

وشارك مباي دياني صاحب الـ31 عاما، في 11 مباراة دولية مع منتخب السنغال، فيما لعب مع الأندية 245 مباراة، سجل 126 هدفا وصنع 26 آخرين، ونال 39 بطاقة صفراء.

وسبق لمباي دياني اللعب في الدوري السعودي عبر بوابة الشباب ما يساعده في التجانس مع الفريق الذي يسعى للمنافسة في دوري يلو الموسم المقبل من خلال تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للصعود لدوري روشن للمحترفين.

