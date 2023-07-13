بايدن يدعو رئيس فاجنر لتوخّي الحذر من احتمال تسميمه

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، رئيس فاجنر، "يفغيني بريغوجين"، إلى توخّي الحذر من احتمال تسميمه، بعد التمرّد الفاشل والمُخفق الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس، قال بايدن في مؤتمر صحفي في هلسنكي: "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله، لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم، لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".

عودة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين:

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن عودة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، إلى سان بطرسبرغ الروسية، مما أثار الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل المجموعة خلال الفترة المقبلة، بعد أيام من التمرد الذي قاده ضد الكرملين، في تحدٍ استثنائي لحكم الرئيس فلاديمير بوتين.

بموجب اتفاق توسط فيه "لوكاشينكو"، تخلى بريغوجين عن تمرد قواته و أوقف تقدمهم تجاه موسكو، مقابل ممر آمن إلى بيلاروسيا، كما جرى إسقاط التهم الجنائية ضده الأسبوع الماضي كجزء من الاتفاقية.

تعليقًا على التطورات الجديدة لقائد فاغنر، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الكرملين "لا يتابع" تحركات بريغوجين.

لم يتضح بعد ما إذا كان السفر إلى روسيا سينتهك الاتفاق الذي سمح لرئيس فاغنر بالانتقال إلى بيلاروسيا مقابل إنهاء التمرد ووعد بالعفو عنه وعن قواته.