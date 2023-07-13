الأعمال القتالية في أوكرانيا لن تستمر سنوات لسببين.. بايدن يُوضح

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، إن الأعمال القتالية في "أوكرانيا" لن تستمر سنوات لسببين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي، "سولي نينيستو".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، أضاف بايدن: "لا أعتقد أن الحرب يمكن أن تستمر سنوات لسببين. أولا، لا أعتقد أن روسيا تستطيع شن حرب إلى الأبد، نظرا لمواردها وقدراتها".

وحول السبب الثاني، أفاد بايدن أنه ستكون هناك ظروف يقرر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استمرار هذا النزاع "ليس في مصلحة روسيا، اقتصاديا أو سياسيا أو غير ذلك".

الملك البريطاني تشارلز الثالث:

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله من طرف الملك البريطاني تشارلز الثالث، في قلعة وندسور يوم الاثنين، انتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين.

واستقبل الملك تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، خلال زيارته القصيرة للمملكة المتحدة قبل أن يسافر إلى ليتوانيا لحضور قمة "الناتو".

وانتهك بايدن البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقا للقواعد، لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

وقال خبير آداب السلوك، وليام هانسون، في تعليقه على ذلك، إنه قادة الدول يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض في مثل هذه الأحداث.

وبرر خطأ الرئيس الأمريكي بحقيقة أنه "ربما كان مرتاحا جدا أو لم يستمع للتنبيهات".