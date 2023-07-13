10 شروط للقبول والتسجيل بجامعة المجمعة السعودية 1445

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت جامعة المجمعة السعودية باب التقديم والقبول للعام الدراسي المقبل 1445هـ، وذلك بكلياتها للطالبات لجميع التخصصات، وذلك اليوم الخميس الموافق 25 ذي الحجة 1444هـ/ 13 يوليو 2023 ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 ذي الحجة 1444هـ/ 18 يوليو 2023م.

وأعلنت الجامعة أن إعلان نتائج الفرز النهائي عبر البوابة الإلكترونية يكون يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م، موضحة أن آخر موعد لتأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية يوم الأحد 19 محرم 1445هـ/ 6 أغسطس 2023، في تمام الساعة 12 ظهراً ، ويلغى قبول من لم تؤكد القبول.

جامعة المجمعه.. موعد بدء العام الدراسي 1445

وأشارت الجامعة عبر الجدول الزمني الذي نشرته بموقعها الإلكتروني أن بداية العام الجامعي الجديد 1445هـ يكون يوم الأحد الموافق 4 صفر 1445هـ/ 6 أغسطس 2023م.

جامعة المجمعه..رابط ومعايير القبول والتسجيل

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة المجمعه أن التقديم متاح "عن بعد" عبر بوابة القبول الالكتروني للطالبات بالجامعة ، من خلال هذا الرابط https://admit.mu.edu.sa ".

ووضعت الجامعة عدد من الشروط الواجب توافرها في الطالب المستجد حتى يتمكن من القبول بالجامعة منها: