10 شروط للقبول والتسجيل بجامعة المجمعة السعودية 1445

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت جامعة المجمعة السعودية باب التقديم والقبول للعام الدراسي المقبل 1445هـ، وذلك بكلياتها للطالبات لجميع التخصصات، وذلك اليوم الخميس الموافق 25 ذي الحجة 1444هـ/ 13 يوليو 2023 ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 ذي الحجة 1444هـ/ 18 يوليو 2023م.
وأعلنت الجامعة أن إعلان نتائج الفرز النهائي عبر البوابة الإلكترونية يكون يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م، موضحة أن آخر موعد لتأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية يوم الأحد 19 محرم 1445هـ/ 6 أغسطس 2023، في تمام الساعة 12 ظهراً ، ويلغى قبول من لم تؤكد القبول.
جامعة المجمعه.. موعد بدء العام الدراسي 1445
وأشارت الجامعة عبر الجدول الزمني الذي نشرته بموقعها الإلكتروني أن بداية العام الجامعي الجديد 1445هـ يكون يوم الأحد الموافق 4 صفر 1445هـ/ 6 أغسطس 2023م.
جامعة المجمعه..رابط ومعايير القبول والتسجيل
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة المجمعه أن التقديم متاح "عن بعد" عبر بوابة القبول الالكتروني للطالبات بالجامعة ، من خلال هذا الرابط https://admit.mu.edu.sa ".
ووضعت الجامعة عدد من الشروط الواجب توافرها في الطالب المستجد حتى يتمكن من القبول بالجامعة منها:
- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة او مايعادلها من داخل المملكة او من خارجها.
- ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ايعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.
- أن يكون لائقاً طبياً.
- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .
- أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
- ألا يكون مفصولاً من جامعة اخرى لأسباب تأديبية أو تعليمية.
- لايجوز قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس او مايعادلها للحصول على بكالوريوس آخر.
- لايجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونها سواء في نفس الجامعة أو في غيرها.