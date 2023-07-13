أمريكا تُجيز بيع حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية للمرة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - أجازت "الولايات المتحدة الأمريكية"، مساء اليوم الخميس، بيع حبوب لمنع الحمل من دون وصفة طبية ومن دون استشارة طبيب للمرة الأولى في البلاد على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.

وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الخميس، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن حبوب منع الحمل Opill ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبرماركت وكذلك عبر المبيعات الإلكترونية.

تُجيز دول عدة أساسًا بيع حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية لكن في الولايات المتحدة فإن هذا الإجراء يأتي فيما يتعارض مع الحق بالإجهاض لحملات جديدة من المحافظين وبات محظورًا الآن في ولايات عدة.

وسيلة منع الحمل:

قالت وكالة الأدوية في بيان: "إن هذا القرار يفترض أن يحد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها بدون الاضطرار لعيادة طبيب".

أفادت باتريسيا كافازوني المسئولة في إدارة الغذاء والدواء بأنه: "إذا تم استخدامها وفقًا للإرشادات فإن وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة وأكثر فاعلية في منع الحمل غير المرغوب فيه من وسائل منع الحمل المتاحة حاليًّا التي لا تستلزم وصفة طبية".

هذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية HRA Pharma التي استحوذت عليها Perrigo في الآونة الأخيرة، سبق أن نالت ترخيصًا في الولايات المتحدة مع وصفة طبية قبل سنوات عدة.