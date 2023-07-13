بوتين: روسيا ستُفكر في تمديد صفقة الحبوب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن بلاده ستُفكر في تمديد صفقة الحبوب، ولا يزال أمامها بضعة أيام لذلك، جاء ذلك خلال مقابلة مع الصحفي الروسي، بافل زاروبين.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الخميس،، شدد بوتين على أن موسكو "لن تُمدد صفقة الحبوب إلا بعد تنفيذ ما يخصها في الاتفاق".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا لم تتلق حتى الآن أي شيء بموجب هذه الاتفاقات"، واصفا هذا الوضع بأنه "لعبة أحادية الجانب".

كما شدد على أن "موسكو قد تعلق المشاركة في صفقة الحبوب، وستعود إليها عند استيفاء الشروط الموعودة".

تنفيذ بنود صفقة الحبوب:

وأضاف أن "الأمم المتحدة تحاول بصدق حمل الدول الغربية على البدء في تنفيذ بنود صفقة الحبوب". كما أوضح إنه "لم يطلع على رسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن صفقة الحبوب".

هذا وصرح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، بأن أنطونيو غوتيريش، أرسل رسالة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناشده فيها بتمديد صفقة الحبوب.

وأشار إلى أن غوتيريش اقترح إزالة العقبات أمام عمليات البنك الزراعي الروسي، وضمان زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

يُذكر أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية في طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تُعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.