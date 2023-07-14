شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الإعلامى محمد سعيد محفوظ مستشارًا لرئيس مجلس إدارة الأهرام للتطوير التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام قراراً اليوم بتعيين الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الأهرام للتطوير التكنولوجي.

د. محفوظ حاصل على الدكتوراه من جامعة رويال هولواي بلندن في مجال النيوميديا، وعمل صحفياً في هيئة الإذاعة البريطانية من 2006 إلى 2011، كما نال جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا عام 2022.

والتحق محفوظ بالأهرام عام 1995، وتدرج في مواقعها التحريرية، إلى أن تولى منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة في الفترة من فبراير 2014 إلى مايو 2016، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام من أكتوبر 2018.

وبدأ محفوظ عمله التليفزيوني عام 1998 بمشاركته في تأسيس قنوات النيل المتخصصة، قبل أن ينتقل عام 1999 إلى تليفزيون أبوظبي ويتخصص حتى عام 2005 في برامج التحقيقات التليفزيونية الاستقصائية.

وسبق له العمل في قنوات "أون تي في" و"سي بي سي" بمصر، كما شغل منصب رئيس تحرير قناة أون لايف، ويقدم حالياً برنامج "العاشرة" على قناة إكسترا نيوز، إلى جانب رئاسته لمؤسسة ميدياتوبيا للتدريب والإنتاج الإعلامي.

وشغل محفوظ عدة مناصب استشارية من قبل، منها المستشار الإعلامي لجامعة سيتي الأمريكية بالشرق الأوسط عام 1998، ومستشار تطوير المحتوى بالمجموعة العربية للإعلام (مالكة جريدة البيان) بدبي عام 2005، وعضو المجلس الاستشاري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2017، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام عام 2018.