تعليق جديد من بوتين حول العقوبات ضد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسهمت العقوبات ضد "موسكو" في تعاظم سوء الأوضاع في الأسواق العالمية للغذاء والطاقة، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مُشيرًا إلى أن بلاده ليس لها علاقة في هذا التفاقم.

وقال بوتين في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن الغرب استخدم العقوبات ضد روسيا كأداة سياسية في تفاقم الوضع في أسواق الغذاء والطاقة العالمية.

وأشار إلى أن موسكو ستفكر في تمديد صفقة الحبوب، مبينا أنه لا يزال أمامها بضعة أيام لذلك.

من ناحية أخرى، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بسخرية على إغلاق التحقيق في قضية الكوكايين بالبيت الأبيض قائلة إن "هذا ليس تسمما بأسلحة كيماوية من نوع نوفيتشوك".

اغتيال الرئيس كينيدي:

وذكرت زاخاروفا: "بالطبع، هذا ليس تسمما بأسلحة كيماوية من نوع نوفيتشوك، التي تم الكشف عنها من صورة لبط ميت في بركة لبضعة أيام.. هذا عمل صعب وشائك، يمكنك المضي قدما في مسار التحقيق.. مثل اغتيال الرئيس كينيدي الذي يبدو التحقيق في ذلك أكثر صعوبة، لأنهم استسلموا على الفور.. هل تعتقد أن الأمر نفسه سيحدث مع التحقيق في تفجير السيل الشمالي؟".

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية أنه أنهى تحقيقه في حادث الكوكايين الذي عثر عليه داخل البيت الأبيض، دون أن يتمكن من معرفة كيف ظهرت تلك المادة في المقر الرئاسي. وقال الجهاز الاستخباراتي في بيان: "تم إغلاق التحقيق حاليا لعدم كفاية الأدلة".

وتم إخلاء البيت الأبيض بصورة مؤقتة في 4 يوليو، بعد العثور على عبوة مشبوهة تحتوي على مسحوق أبيض في المبنى، ليتبين بعد الفحص الدقيق أن العبوة تحتوي على مادة الكوكايين.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الكوكايين الذي عثر عليه بالبيت الأبيض يعود للرئيس جو بايدن، أو نجله هانتر، وأن "الإعلام الكاذب" سيبدأ بنفي القصة.

كما علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، حول العثور على الكوكايين في البيت الأبيض، قائلا إنهم "يحضرون مهدئا لطفل كييف" (رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) بدل مقاتلات "إف-16".