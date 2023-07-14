زيلينسكي يُبدي استعداد أوكرانيا لإبرام اتفاقيات ضمانات أمنية

ياسر رشاد - القاهرة - باشرت "كييف" بالتحضيرات لإبرام اتفاقات مع الشركاء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حسبما أفاد الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، كتب زيلينسكي، في قناته على "تلجرام"، أنه عقد اجتماعا بهذا الخصوص "مع فريق من مسؤولي الشؤون الدولية لدينا، في الحكومة ومكتب الرئاسة".

اتفاقية أوكرانيا مع الشركاء في فيلنيوس:

وأضاف: "نعمل حاليا على ترجمة كل اتفاقية عقدتها أوكرانيا مع الشركاء في فيلنيوس، إلى خطوات ملموسة إلى أن تصبح جميع تلك الاتفاقيات ذات نتائج ملموسة.. وينبغي أن تؤدي القمة الجيدة أيضا إلى ثمار جيّدة".

وتابع زيلينسكي أن كييف تستعد "لإبرام اتفاقيات مع الشركاء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الناتو".

وأردف: "نقوم بتجهيز الأرضية لقمة الناتو القادمة في واشنطن".

يُشار إلى أن زعماء دول الناتو اتفقوا في وقت سابق خلال قمة فيلنيوس على تقديم حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، وتتكون من ثلاثة عناصر.

وقال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التشغيل البيني مع الناتو، وإنشاء مجلس الناتو- أوكرانيا وإلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية، والتي ستقلل من مراحل عملية الانضمام.

من ناحية أخرى، زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن عدم توافق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي حول انضمام السويد وأوكرانيا للناتو يشكل "تهديدا" للأمن العالمي.

وقال زيلينسكي يوم الجمعة خلال زيارة إلى سلوفاكيا إنه يعتقد "أنه ليست هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يُشكل تهديدًا لقوة الحلف"، مُعتبرًا أن هذا الأمر "في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره".