شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": الإعلام يلعب دورًا حيويًا فى تعزيز الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين أن الإعلام الحر والمستقل يلعب دورًا حيويًا في تعزيز وعي المواطنين، وتوجيههم نحو الحقائق والمعلومات الدقيقة، خاصة في فترات الحكم الصعبة والمضطربة مثل فترة حكم جماعة الإخوان الارهابية.

وأضاف عدلي فى تصريحات له، أن الحكومة الإخوانية كانت تسعى جاهدة للسيطرة على وسائل الإعلام وتشويه الحقائق والمعلومات، متابعا: "وهذا ما جعل دور الإعلام الوطني والحر أكثر أهمية من أي وقت مضى"، لافتًا إلى قيام العديد من وسائل الإعلام الحره بتوثيق الانتهاكات التي قامت بها الحكومة الإخوانية ونشرها للرأي العام، مما ساعد في نشر الوعي وتوجيه المواطنين نحو الحقائق والمعلومات الدقيقة.

وشدد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين على أن الإعلام المصري الوطني لعب دورًا كبيرًا في مواجهة اعلام الشر ، وساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك مما ساعد في توجيه الرأي العام وتكاتف المواطنين وتوجيههم بشكل صحيح للإطاحة باخوان الشيطان.