لمواجهة روسيا.. أوكرانيا تعلن إستلامها قنابل محرمة دولياً

الشارقة - اميمة ياسر - بعدما أعلنت أوكرانيا، أنها تسلمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا من الولايات المتحدة، أكدت أنها ستستخدم هذا السلاح "على نطاق ضيق" في حربها مع روسيا.

نطاق استخدام القنابل العنقودية

نقلت وكالة "رويترز"، ليل الخميس الجمعة، عن مسؤول عسكري أوكراني قوله، إن كييف سوف تستخدم الذخائر العنقودية بـ"شكل محدود".

أوضح المتحدث العسكري الأوكراني، فاليري شيرشين أن هذه الذخائر، التي تحرمها أكثر من 100 دولة حول العالم، ستستخدم فقط من أجل "طرد تجمعات جنود العدو".

تأكيد أوكراني وأميركي

كان قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر تارنافسكي، أكد الخميس أن قواته حصلت على القنابل العنقودية.

توقع أن يغير ذلك بشكل جذري الوضع الميداني.

أضاف أن روسيا تعلم أن أوكرانيا ستتفوق بهذه القنابل، متعهدا بعدم استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان.

الجنرال في القوات الأميركية دوغلاس سيمز، أكد بدوره حصول كييف على القنابل، واصفا الحرب بالصعبة.

تسليم سريع

كان شيرشين أول مسؤول أوكراني تحدث عن وصول هذه الذخائر إلى أوكرانيا، الخميس، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان واشنطن عزمها مد كييف بهذا السلاح لكنه أكد أن كييف لم تستخدم هذه الذخائر حتى الآن.

ما هي الذخائر العنقودية؟

يقول موقع الصليب الأحمر الدولي إن الذخائر العنقودية أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادا كبيرة من "القنابل الصغيرة" أو الذخائر الصغيرة المتفجرة تنتشر على مساحة واسعة.

على سبيل المثال، يتراوح عدد الذخائر الصغيرة من عدة عشرات إلى ما يربو على 600 قطعة.

ويمكن إلقاء الذخائر العنقودية عن طريق الطائرات أو المدفعية أو القذائف.

والسواد الأعظم من الذخائر الصغيرة معد للانفجار عند الاصطدام. ويتسم أغلبها بميزة السقوط الحر، بمعنى أنها لا تـُوجه بصفة فردية نحو أي هدف ما.

الذخائر العنقودية استُخدمت للمرة الأولى في الحرب العالمية الثانية، ونسبة كبيرة من الذخائر العنقودية المخزَّنة في الوقت الحالي صُممت للاستخدام في الحرب الباردة.

وتمثل المقصد الأساسي منها في تدمير الأهداف العسكرية المتعددة المنثورة على مساحة واسعة، مثل تشكيلات الدبابات أو المشاة، وفي قتل المحاربين أو إصابتهم.