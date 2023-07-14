الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 مسيرة روسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 16 مسيرة روسية من أصل 17 خلال هجوم شنته القوات الروسية.

وحسب قناة الغد، إن أوكرانيا تعتقد أن الذخائر العنقودية التي استلمتها من واشنطن كفيلة بإحداث تغيير جذري في ساحة القتال، وسط استمرارها في عمليات الهجوم المضاد لاستعادة أراضيها جنوب البلاد.

وأشارت المصادر إلى اشتعال الجبهة الشرقية، في ظل مواصلة روسيا هجماتها العنيفة، بينما تعمل أوكرانيا في الجهة المقابلة على استهداف مخازن الأسلحة الروسية، لافتا إلى أن العاصمة كييف لم تشهد استهدافا من قبل روسيا اليوم الجمعة، حيث كانت معظم الهجمات تجاه المناطق الجنوبية ووسط الأراضي الأوكرانية.

وأضافت: "أوكرانيا نشرت عناصر لها في المناطق الشمالية المحاذية للعاصمة كييف، وأقامت خنادق دفاعية، ومواقع لإطلاق النار، كما لغمت أكثر من 6 آلاف متر في تلك المنطقة خشية حدوث هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية".

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس، إن أوكرانيا استلمت ذخائر عنقودية أرسلتها الولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن في السابع من يوليو أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى كييف في إطار حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار تهدف إلى ضمان عدم قدرة القوات الروسية على وقف هجوم أوكراني مضاد.