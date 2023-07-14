حملة اعتقالات جديدة من جانب قوات الاحتلال في الضفة والقدس

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال حملة مداهمات تخللها مواجهات مع جنود الاحتلال. في الوقت الذي قررت فيه سلطات الاحتلال هدم منزل الأسير الطفل محمد زلباني في مخيم شعفاط بالقدس.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين على الأقل من محافظة الخليل وهم: خالد حمدان حلايقة من بلدة الشيوخ، أحمد سلمان أبو سندس، وثائر جهاد أبو سندس من بلدة دورا، وعادل شاكر اشنيور وديار كامل أبو هشهش من مخيم الفوار، وعاصم بدر، ويحيى بدر بعد اقتحام منازلهم، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيمي العروب و الفوار. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد طلال سرور، بعد مداهمة منزله في بلدة نعلين غرب رام الله.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب سمرين من سكان حي الثوري ببلدة سلوان أثناء توجهه للمسجد الأقصى فجر اليوم.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عدد من منازل المواطنين عُرف منها منزل عماد العمور، وأجرت فيه عمليات تفتيش والتحقيق مع سكانه.

وفي السياق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل الأسير الطفل محمد زلباني (13 عاما) في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن ما يسمى قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقع على قرار بمصادرة وهدم منزل محمد باسل فتحي زلباني، بزعم تنفذ عملية الطعن على حاجز شعفاط بالقدس يوم 13 شباط 2023، والتي قتل فيها أحد الجنود الإسرائيليين.

يذكر أنه في 13 فبراير الماضي، حاول الطفل زلباني طعن جندي إسرائيلي على حاجز شغاط، إلا أن جنديًا آخر أطلق النار تجاهه فأصابت الطلقات جندي آخر فأرداه قتيلا على الفور.