انت الان تتابع خبر البيض والدجاج المهرب تزاحم المنتج المحلي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من سيطرات عديدة ومعروفة ومن دول كشفت عنها لجنة المياه والزراعة والاهوار النيباية، تدخل سيارات البيض والدجاج المستورد تحت مسمى عراقي الى السوق المحلية بطرق غير شرعية، هربا من الضرائب والكمرك من دون رادع.نواب شكوا من عدم حماية المنتج المحلي من البضائع المستوردة، مطالبين بالوقت ذاته بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية غير الرسمية والتعرفة الكمركية لمنع محاولات التهريب.

وعلى الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي لبيض المائدة والدجاح الحي الا ان اصحاب الحقول تعرضوا لخسائرة فادحة بسبب فتح الاستيراد امام المنتج الخارجي.