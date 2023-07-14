انت الان تتابع خبر السودان.. احتدام جديد بين الجيش والدعم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شهود عيان، إن "المعارك اندلعت منذ الصباح الباكر من اليوم الجمعة في عدة مواقع بشمال مدينة الخرطوم بحري، خصوصاً شارع "الإنقاذ"، بين قوة من الجيش وقوات الدعم السريع، استمرت نحو أربع ساعات، تزامنت معها غارات جوية وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.كان مجلس السيادة السوداني، أكد أن "القوات المسلحة مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت قوات الدعم السريع"من جهتها، قالت مصادر عسكرية أيضا، إن "الجيش أدخل متحركا من ولاية نهر النيل إلى معسكر "حطاب" شمال الخرطوم بحري، قبل أن يتحرك منه ليصطدم بقوات الدعم السريع التي تصدت له وتمكنت من أسر جزء من القوة، بينهم قائد ثاني المتحرك".

إلى ذلك بثت حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع بموقع فيسبوك، فيديوهات، توضح استيلاءها على عدد من السيارات القتالية التابعة للجيش، كما أظهرت الفيديوهات عددًا من أسرى الجيش بين يدي مقاتلي الدعم السريع.

وتأتي هذه المعارك بعد ساعات من ترحيب طرفي الصراع العسكري في السودان، بمخرجات قمة دول الجوار السوداني التي انعقدت، الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، ودعت إلى وقف الحرب.

وكان مجلس السيادة السوداني، أكد أن "القوات المسلحة مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت قوات الدعم السريع".

كذلك رحبت قوات الدعم السريع، بمخرجات قمة دول حوار السودان، داعية إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل.

