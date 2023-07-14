الأحد.. التعامد الثاني والأخير للشمس على الكعبة المشرفة في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد سماء مكة المكرمة بعد غدٍ الأحد ظاهرة تعامد الشمس الثاني والأخير للعام الحالي على الكعبة المشرفة.

أوضح المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة - في بيان أصدره اليوم - أن التعامد الثاني للشمس سيحدث مع عودة الشمس "ظاهريًّا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع ( 90 درجة) تقريبًا وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 9:26:44 صباحًا بتوقيت جرينتش حيث يصبح ظل الزوال صفرًا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

قال: "إن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يرجع إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريًّا" بين مداري السرطان شمالًا والجدي جنوبًا مرورًا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة".

أضاف أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا أو جنوبًا كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

أشار إلى أن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خصوصًا في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية والمناطق كافة التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبته بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.

لفت إلى أن ظاهرة التعامد تستخدم أيضًا في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل أيضًا على كروية كوكبنا.

يذكر أن تعامد الشمس الأول حدث في شهر مايو الماضي أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.